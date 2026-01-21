Rugby Banca Centro Cus Siena detta legge e supera Perugia Al ’Masone’ va in scena una partita ad alto ritmo

Il match tra Banca Centro Cus Siena e Rugby Perugia, disputato al ‘Masone’, si è concluso con la vittoria della squadra di Siena per 38-28. La partita, caratterizzata da un ritmo elevato e un impegno costante di entrambe le squadre, ha visto i padroni di casa prevalere in un incontro equilibrato e appassionante, confermando la loro posizione di leadership nel campionato.

Al 'Masone', in una partita intensa, vera, giocata ad alto ritmo e senza un attimo di tregua, il Banca Centro Cus Siena supera 38-28 il Rugby Perugia, secondo. L'avvio è subito vivace. Al 5' gli ospiti colpiscono da touche e carretto avanzante, trovando la prima meta (0-5). La risposta dei senesi è immediata: al 9' Castagnini va a segno all'ala e Bartolomucci trasforma per il 7-5. Il XV bianconero prende fiducia e al 17', dopo azioni ripetute in attacco, è ancora Castagnini a trovare l'angolino per il 12-5. Perugia prova a rimanere in partita con il piede, al 21' centra i pali per il 12-8 ma fallisce due successive occasioni dalla piazzola.

