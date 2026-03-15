La stagione 2026 della Rotax MAX Challenge Euro Trophy inizia domenica 15 marzo sul circuito di Cremona, con 230 piloti verificati iscritti alla prima tappa. La gara vede la partecipazione di numerosi piloti provenienti da diverse nazioni, pronti a confrontarsi sul tracciato italiano. Questa prima prova segna l’apertura ufficiale della competizione nel calendario 2026.

La stagione 2026 della Rotax MAX Challenge Euro Trophy prende il via domenica 15 marzo sul circuito di Cremona, con un campo di gara che conta ben 230 piloti verificati per questa prima tappa. Si tratta del primo dei quattro appuntamenti previsti per definire la classifica europea, dove si sfidano cinque categorie distinte: Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX, DD2 e DD2 Masters. L’evento non è solo una semplice gara, ma rappresenta il trampolino di lancio verso l’evento più prestigioso del mondo karting, le Grand Finals in Portogallo. L’esplosione numerica e la struttura delle cinque classi. Il numero di partecipanti è impressionante: 230 piloti sono pronti a scendere in pista, creando un ambiente competitivo denso e affollato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rotax 2026: 230 piloti a Cremona, il via al trofeo

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