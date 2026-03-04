LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | 90 km al termine in nove al comando

Alle ore 14.00, gli spettatori seguono la diretta del Trofeo Laigueglia 2026, con 90 chilometri ancora da percorrere. Nove corridori sono attualmente in testa alla corsa, mantenendo il ritmo e controllando il gruppo. La gara è in corso e i partecipanti si preparano agli ultimi passaggi cruciali. La cronaca continua in tempo reale sul sito di OA Sport.

14.07 Tra il gruppo di testa e il plotone principale si trova Raffaele Tela (Beltrami TSA Tre Colli), che ha perso le ruote della fuga sul primo passaggio di Colla Micheri. 14.03 Ecco i componenti della fuga, che è riuscita ad andare via fin dalle prime fasi di corsa: Paul Fietzke (Red Bull – BORA hansgroe Rookies), Louis Vertvaeke (Soudal Quick-Step), Javier Ibanez (Caja Rural – Seguros RGA), Alessandro Iacchi, Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali), Stefano Leali (Biesse – Carrera – Premac), Diego Nembrini, Alfred Grenaae (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) e Michael Belleri (Beltrami TSA Tre Colli). Il gruppo paga 2'50" da questi uomini.