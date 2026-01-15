Rosenior esalta lo spirito di squadra nonostante la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal nella Coppa EFL
L’allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra, nonostante la recente sconfitta per 3-2 contro l’Arsenal in Coppa EFL. In un contesto di confronto sportivo, Rosenior ha evidenziato l’impegno e l’energia dei suoi giocatori, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio. Questo atteggiamento riflette l’importanza di valorizzare il percorso di crescita della squadra, anche nelle situazioni di difficoltà.
2026-01-15 01:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha elogiato la sua squadra per l’impegno e l’energia dimostrati nella sconfitta per 3-2 contro l’Arsenal mercoledì sera. I Blues hanno affrontato i loro familiari rivali della Premier League nelle semifinali della Coppa EFL, con tre gol dei Gunners contrastati da una doppietta di Alejandro Garnacho dalla panchina. Anche se hanno perso, gli uomini di Rosenior sono ancora in parità e torneranno negli Emirati la prossima settimana per la gara di ritorno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
