Ricavi dai main sponsor | il Napoli è solo settimo dietro persino a Roma Sassuolo e Fiorentina Msc versa 9 milioni a stagione

Il Napoli si colloca al settimo posto nella classifica dei ricavi dai main sponsor delle squadre di Serie A, superato da Roma, Sassuolo e Fiorentina. La società riceve 9 milioni di euro all’anno da MSC, secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza. La posizione della squadra evidenzia differenze significative rispetto ad altri club del campionato italiano.

Calcio e Finanza ha stilato la classifica dai main sponsor delle principali squadre di Serie A: il Napoli figura in settima posizione. Main Sponsor: la classifica dei ricavi. Riporta Calcio e Finanza: Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 202627). Juventus – Jeep e Visit Detroit: 2830 milioni di euro a stagione. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione. Napoli – Msc: 9 milioni di euro a stagione. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

