La Lazio torna all’attacco per Frattesi, proponendo un’altra offerta all’Inter. I biancocelesti cercano di convincere il giocatore e di mettere pressione ai nerazzurri. Nel frattempo, l’Inter aspetta una risposta ufficiale, mentre i dettagli dell’offerta vengono svelati. La situazione resta calda e ancora tutto aperto.

Inter News 24 Frattesi nel mirino della Lazio, i biancocelesti hanno presentato un’altra offerta. Secca la risposta dell’Inter. Nuovo assalto della Lazio per Davide Frattesi, i biancocelesti sono alla ricerca di una mezzala e ci riprovano per il calciatore nerazzurro. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente Claudio Lotito avrebbe presentato una nuova offerta per il classe 1999, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con una formula di prestito con obbligo condizionato. La risposta dell’Inter è stata ancora una volta negativa. Un altro no, Frattesi resta all’Inter?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi, nuovo assalto della Lazio: cifre e dettagli dell’offerta. Arriva la risposta dell’Inter!

Calciomercato Juventus News/ Nuovo assalto a Frattesi, Atta è l’alternativa (23 dicembre 2025)Il calciomercato Juventus ha messo nel mirino il suo centrocampo che dovrà essere rinforzato e migliorato essendo stato identificato come il reparto più problematico di tutta la squadra, nonché quello ... ilsussidiario.net

Frattesi può volare in Premier League, Moretto rivela: Le parti sono vicineIl calciomercato dell'Inter si sta accendendo nelle ultime ore. Tra i nomi in uscita c'è sempre Davide Frattesi che si allontana sempre di più da Milano. La cessione del centrocampista della nazionale ... msn.com

| #Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: offerta da 30 milioni, l’Inter ribadisce il no. — @DiMarzio x.com

Di Marzio: “Inter chiara: o Jones o Frattesi resta! Ma stamattina è nato un nuovo scoglio” - facebook.com facebook