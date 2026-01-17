Al fianco degli iraniani. I collettivi scendono in piazza.

Il collettivo Hamsaye, composto da giovani italiani, si unisce alle manifestazioni di solidarietà con il popolo iraniano. Nata dall’esigenza di supportare chi vive momenti di rabbia, dolore e esclusione, l'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dai cittadini iraniani. La presenza in piazza rappresenta un gesto di vicinanza e rispetto verso le sfide di chi lotta per i propri diritti.

Scende in piazza "dalla parte del popolo iraniano" il collettivo Hamsaye, recentemente formato da alcuni giovani per essere vicino ai persiani che "vivono questi giorni tra rabbia e dolore, violenza ed esclusione". Al fianco di Hamsaye ci sono Cua, Xr (Extinction Rebellion), Assemblea Donne del Coordinamento Migranti, Cas, Làbas e Non Una di Meno. In attesa della manifestazione di oggi, alle 11, organizzata da Cgil, Anpi e Arci. "Paghiamo un prezzo pesantissimo: vite sacrificate, libertà condotte al macello e una paura che il governo, per anni, ha cercato di trasformare in parte della nostra quotidianità", ricordano le attiviste e le studentesse del collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

