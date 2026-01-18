giappone migliaia di immigrati iraniani scendono in piazza a tokyo

A Tokyo, circa mille immigrati iraniani si sono riuniti in piazza per esprimere il loro dissenso contro la repressione delle proteste in Iran. L’evento rappresenta un momento di solidarietà e di denuncia delle difficoltà affrontate dalla comunità iraniana all’estero, sottolineando l’importanza del rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione.

Quasi un migliaio di iraniani residenti in Giappone sono scesi in piazza a Tokyo per protestare contro la repressione dei manifestanti in Iran. I manifestanti hanno sfilato mostrando cartelli che recitavano "No internet, nessuna voce: l'Iran è offline" e sventolando bandiere. Secondo il Ministero degli Esteri locale, circa 4.000 iraniani vivono in Giappone.

Al fianco degli iraniani. I collettivi scendono in piazza

Il collettivo Hamsaye, composto da giovani italiani, si unisce alle manifestazioni di solidarietà con il popolo iraniano. Nata dall’esigenza di supportare chi vive momenti di rabbia, dolore e esclusione, l'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dai cittadini iraniani. La presenza in piazza rappresenta un gesto di vicinanza e rispetto verso le sfide di chi lotta per i propri diritti.

Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. A Copenaghen migliaia scendono in piazza

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi a otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste. La Commissione europea ha annunciato una risposta, mentre a Copenaghen migliaia di cittadini scendono in piazza per manifestare il proprio dissenso. La situazione evidenzia tensioni tra Stati Uniti e Europa riguardo alle questioni geopolitiche e alle decisioni sulla sovranità dell’isola.

