Roma Gasperini non ci sta dopo il Como | Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche si sposta addirittura Poi la partita cambia

Dopo la partita contro il Como, l’allenatore della Roma ha commentato l’espulsione di Wesley, definendola insignificante e sottolineando che il giocatore non ha nemmeno toccato il pallone e si è spostato senza entrare nel contrasto. Ha aggiunto che, secondo lui, questa decisione ha influenzato il corso del match, che poi si è modificato. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport.

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