Como-Roma Wesley espulso e il Var non interviene | Gasperini è una furia

Nella partita tra Como e Roma, Wesley è stato espulso e il Var non ha deciso di intervenire. L'episodio ha suscitato reazioni forti da parte di Gasperini, che si è mostrato molto arrabbiato. La giornata di domenica 15 marzo 2026 si è conclusa con questa scena, che ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La giornata calcistica di domenica 15 marzo 2026 viene scossa da un episodio destinato a far discutere a lungo nelle trasmissioni sportive e tra i corridoi della Lega Serie A. Il match tra Como e Roma si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia agonistico dove il risultato sportivo è passato quasi in secondo piano rispetto alla gestione arbitrale. La partita ha vissuto momenti di estrema tensione agonistica e tecnica culminando in una decisione che ha mandato su tutte le furie la panchina giallorossa. In un contesto di classifica già delicato per entrambe le formazioni il peso di ogni singola scelta del direttore di gara diventa determinante per il prosieguo della stagione e per gli equilibri interni agli spogliatoi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Como-Roma, Wesley espulso e il Var non interviene: Gasperini è una furia Articoli correlati Wesley espulso per un fallo ‘leggero’ su Diao, Gasperini furioso: decisione dubbia, Roma in 10 a ComoWesley espulso per un fallo molto 'leggero' su Diao e Roma costretta in inferiorità numerica sul campo del Como in uno scontro diretto per la... Diretta gol Serie A LIVE: Como Roma 1-1, Douvikas pareggia, Wesley espulsoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Infortunati Bologna, triplo stop nel match... Altri aggiornamenti su Como Roma Wesley espulso e il Var non... Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Como-Roma, i convocati di Gasperini: recuperato Konè. Ancora out Soulè; Como-Roma - Le probabili formazioni del match. GRAFICA!; Como-Roma: ecco come gestirla al fantacalcio. Wesley espulso per un fallo ‘leggero’ su Diao, Gasperini furioso: decisione dubbia, Roma in 10 a ComoWesley espulso per un fallo molto 'leggero' su Diao e Roma costretta in inferiorità numerica sul campo del Como in uno scontro diretto per la Champions ... fanpage.it Como-Roma moviola: Wesley espulso dopo il contatto con Diao. Dubbi sul fallo ma il Var non può intervenireMinuto 65 della sfida Champions tra Como e Roma e il match ha vissuto un episodio che potrebbe rivelarsi decisivo. Durante la seconda frazione, poco dopo ... msn.com Malen glaciale dal dischetto! Roma subito in vantaggio a Como facebook Como-Roma moviola: #wesley espluso dopo il contatto con Diao. Dubbi sul fallo ma il Var non può intervenire x.com