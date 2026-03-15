Dopo la sconfitta della Roma a Como per 2-1, l’allenatore della squadra ospite ha commentato a Sky Sport la simulazione del Como sull’espulsione di Wesley, affermando che non si tratta della prima volta che i padroni di casa adottano questa strategia e che si tratta di situazioni cercate. La pagina Facebook “Ne parlamo ar clab” ha riportato le sue dichiarazioni.

A Sky Sport: "Sono sicuramente situazioni anche molto cercate, un po' troppo, però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no?" Db Bergamo 03012026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Roma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini La pagina Facebook “Ne parlamo ar clab” riporta le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma a Como per 2-1. La Roma è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Wesley. Un’espulsione che effettivamente non sembra esserci. Gasperini – che nel finale ha rifiutato la stretta di mano a Fabregas – dice che il Como non è nuovo a determinate situazioni, ossia alle simulazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini e la simulazione del Como sull’espulsione di Wesley: “Non è la prima vota per loro, sono situazioni cercate”

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#Gasperini: “Espulsione #Wesley Non c'è niente, si sposta e non interviene neanche. Non è la prima volta che #Como ottiene questa situazione, sono cercate un po' troppo. Contro il Genoa c'era un rigore clamoroso e poi abbiamo perso, oggi uguale. Il camp x.com

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