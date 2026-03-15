Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio tre identificati

Sono stati individuati i primi tre autori del gesto che ha coinvolto alcuni cartelli con i volti di Meloni e Nordio, appesi in città. Le forze dell’ordine hanno messo a fuoco i responsabili e stanno proseguendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’azione.

Sono stati identificati i primi tre soggetti tra gli autori del gesto che ha visto alcuni cartelli bruciat i nel corso della manifestazione svoltasi sabato a Roma contro il referendum ed in chiave antigovernativa, raffiguranti i volti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. L’identificazione, a cura della Digos capitolina con la collaborazione delle altre Digos d’Italia, ha consentito di dare un nome ai tre manifestanti, di cui due provenienti da Padova e uno proveniente da Napoli. Per tutti scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria, mentre proseguiranno gli approfondimenti investigativi, anche all’esito dell’analisi delle immagini raccolte, ai fini dell’identificazione degli ulteriori soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio, tre identificati Articoli correlati Cartelli bruciati con Giorgia Meloni e Carlo Nordio: identificati i primi tre responsabiliHanno già un’origine precisa i primi tre responsabili del rogo dei cartelli con i volti di Giorgia Meloni e Carlo Nordio durante la manifestazione... Leggi anche: Immagini di Meloni e Nordio date alle fiamme, identificati tre manifestanti Una raccolta di contenuti su Rogo di cartelli con volti Meloni e... Temi più discussi: Svizzera: rogo bus, finora nessun indizio atto terroristico; Roma, il corteo del No infiamma il sabato: 20mila in piazza e fantocci al rogo; Incendio al Circus, gli inquilini tornano a casa. E l'Ater trova un alloggio anche per gli abusivi; Il fuoco sul bus svizzero e le urla dei passeggeri: Ho visto gente bruciare. Cartelli bruciati con Giorgia Meloni e Carlo Nordio: identificati i primi tre responsabiliLa Digos di Roma ha identificato due padovani e un napoletano: per tutti scatta la denuncia, mentre proseguono le indagini sugli altri responsabili ... msn.com Svizzera spalanca le porte a Roma: ecco cosa c’è nei fascicoli sul rogo di Crans-Montana. 50mila euro ad ogni famiglia delle vittimeCrans-Montana, tragedia di Capodanno: la Svizzera spalanca le porte della collaborazione giudiziaria con Roma. Lo annuncia in una mail a piazzale Clodio la Procuratrice generale del Cantone Vallese, ... notizie.tiscali.it Al Tg1 il racconto di Eleonora Palmieri sopravvissuta al rogo di #CransMontana, con profonde ustioni alle mani e al viso. “Ero convinta di morire” – afferma la ventinovenne – “ai #Moretti chiederei della superficialità con cui hanno gestito la struttura”. x.com Tg1. . Al Tg1 il racconto di Eleonora Palmieri sopravvissuta al rogo di #CransMontana, con profonde ustioni alle mani e al viso. “Ero convinta di morire” – afferma la ventinovenne – “ai #Moretti chiederei della superficialità con cui hanno gestito la struttura”. L’in facebook