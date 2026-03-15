Immagini di Meloni e Nordio date alle fiamme identificati tre manifestanti

Tre manifestanti sono stati identificati dopo aver dato fuoco a cartelloni raffiguranti la presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia. Le immagini di Meloni e Nordio in fiamme sono state diffuse, e ora si indaga sulle persone coinvolte in questo atto. Le autorità hanno annunciato che ci saranno provvedimenti nei confronti di chi ha partecipato all'azione vandalica.

Collaborazione tra la Digos di Roma e di altre città italiane. Due provengono da Padova, uno da Milano Ci saranno conseguenze per coloro che hanno dato fuoco ad alcuni cartelloni raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Alcuni di loro, infatti, sono stati identificati. Nel pomeriggio di sabato 14 marzo a Roma è andato in scena un corteo per manifestare contro il Governo Meloni e la modifica alla Costituzione riguardante l'organizzazione della Giustizia, sulla quale il 21 e 22 marzo ci sarà un referendum confermativo. L'evento era organizzato da Potere al Popolo, associazioni studentesche, il sindacato di base Usb, gruppi solidali con la Palestina e movimenti per la casa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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