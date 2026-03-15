Durante la Tirreno Adriatico 2026, un ciclista ha deciso di mettere al servizio del compagno di squadra, in un contesto caratterizzato da poche gare in calendario, esclusa la Vuelta. La sua disponibilità ha attirato l'attenzione, considerando le recenti modifiche alle priorità della squadra. L’atleta ha partecipato attivamente alla gara, adattandosi alle nuove strategie e ruoli imposti dalla stagione.

Roma, 15 marzo 2026 - Alla Tirreno Adriatico 2026 si è messo al servizio del compagno di squadra Giulio Pellizzari, oltre a non palesare evidentemente la gamba dei giorni migliori, ma l'impressione è che in questo caso non si tratti soltanto di un corridore che deve ancora affinare la propria condizione: Primoz Roglic e il suo calendario in formato ridotto per il 2026 lasciano intendere un brusco cambiamento di priorità nella propria vita, non solo di sportivo. Le dichiarazioni di Roglic. Quinto alla Corsa dei Due Mari, vinta da Isaac Del Toro, lo sloveno ha nel proprio menù il Giro dei Paesi Baschi 2026, in programma dal 6 all '11 aprile... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roglic sulle poche gare in programma (eccetto la Vuelta): "Cambiate le priorità"

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