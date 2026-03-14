Nel testo si racconta di un percorso di scoperta nel mondo dell'informazione, dove si sono aggiunti altri giornali, settimanali e periodici, evidenziando l'importanza delle immagini. L’autore sottolinea che, nonostante tutto, l’appuntamento con il Corriere si è mantenuto invariato nel tempo. Ogni volta che sfoglia i vecchi romanzi del liceo, tra le pagine consumate, trova sempre qualche sorpresa.

O gni volta che apro uno dei miei vecchi romanzi, quelli che divoravo al liceo quando procedevo per filoni, dopo gli italiani i russi, i francesi, i tedeschi, tra le pagine sgualcite trovo sempre qualche sorpresa. Una cartolina da usare come segnalibro, un fiore messo a seccare, un ritaglio del Corriere della Sera. Il Corriere si rinnova, perché “È giusto sapere” X Piegato con cura, dedicato al libro in questione, inserito a futura memoria. Erano i famosi elzeviri della terza pagina, che non sempre capivo ma mi piaceva pensare che avrei potuto riprenderli in mano anche dopo anni. Avevo ragione: tra tanti appunti, ritagli, cartellette e tentativi d’archivio che si sono persi o arenati, quelli sono rimasti, delicati come carta velina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Crescendo le priorità sarebbero cambiate, si sarebbero aggiunti altri giornali, avrei scoperto i settimanali, poi i periodici e la potenza e il valore delle immagini. Ma l’appuntamento col Corriere sarebbe rimasto intatto

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