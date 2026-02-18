Trapianto cardiaco | priorità cambiate dopo incompatibilità tre bambini in attesa valutati d’urgenza

Un bambino di tre anni, morto dopo aver combattuto una leucemia, ha donato il cuore, ma la sua compatibilità ha complicato le assegnazioni. Questa situazione ha portato a una revisione delle priorità per tre altri bambini in lista di attesa, tutti in condizioni critiche. La ricerca di un cuore compatibile si è trasformata in una corsa contro il tempo per salvare queste piccole vite.

Allerta cuore, il rebus della compatibilità: un bambino in attesa e una corsa contro il tempo. Un bambino di tre anni, donatore dopo una tragica leucemia, ha innescato un complesso caso di compatibilità che ha richiesto una revisione delle priorità per altri tre bambini bisognosi di trapianto. La vicenda, che ha visto l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Salute Orazio Schillaci, mette in luce le sfide del sistema dei trapianti e la fragilità dei centri specializzati, come quello del Monaldi di Napoli, dove l'attività è stata sospesa a seguito di precedenti problematiche.

Trapianto cardiaco per Tommasino: contrasti medici e attesa infinita, il Bambino Gesù frena l’operazione.Tommasino, un bambino di sette anni, aspetta da mesi un trapianto di cuore, ma l’ospedale Bambino Gesù ha deciso di fermare temporaneamente l’intervento.

