Rizzatti e la svolta verso l’astrazione in mostra fino al 19

Una nuova mostra è aperta fino al 19 presso la Galleria Rossini di Pesaro, situata in via Rossini 38, nel centro della città, vicino ai principali musei. La rassegna presenta opere di Rizzatti, che si concentra su una svolta verso l’astrazione, mostrando un percorso artistico innovativo. La galleria è uno spazio dedicato alla cultura e all’arte contemporanea, facilmente raggiungibile nel cuore di Pesaro.

Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38 a Pesaro, spazio espositivo della cultura nel cuore del centro a pochi passi dai principali musei della città. Martedì 10 marzo è stata inaugurata La svolta verso l’astrazione la mostra di disegni a inchiostro di china e scultura di Clemente Rizzatti, un’antologia delle sue opere che testimonia la ricerca continua e curiosa di nuovi linguaggi, dalla grafica al surrealismo alla Pop Art. In un percorso articolato, l’esposizione documenta le principali tecniche che hanno caratterizzato la produzione dell’autore, mettendo in dialogo disegno, pittura, collage e scultura. Il disegno a inchiostro di china rivela una raffinata attenzione al segno e al chiaroscuro, ottenuti tramite tratteggi sovrapposti, variazioni di calibro e l’uso consapevole degli strumenti tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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