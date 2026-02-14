‘Impronte da Schifanoia’ immagini sospese tra figurazione e astrazione | in mostra le opere di Riccardo Mayr

Riccardo Mayr presenta le sue opere nella mostra ‘Impronte da Schifanoia’, aperta da sabato 14 febbraio a Casa Ariosto, dopo un lungo periodo di studio sulle tecniche miste. La mostra occupa il piano nobile di questa storica sede ferrarese, attirando appassionati d’arte e curiosi con le sue immagini che oscillano tra figurazione e astrazione. Mayr ha scelto di usare materiali diversi, come acrilico e collage, per dare vita a composizioni che sembrano sospese tra sogno e realtà.

Non si tratta né di citazioni né di riscritture, ma di impronte: tracce dell'immaginario rinascimentale che, a distanza di secoli, rinascono nel nostro tempo, con slittamenti semantici, suggeriti dai titoli. Il ciclo dei Mesi, che fonde mitologia, astrologia e politica in un unico e straordinario sistema visivo, è assunto come matrice generativa, luogo di origine da cui le immagini continuano a derivare e a trasformarsi.