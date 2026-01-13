prorogata fino al 19 marzo la mostra partiture sottrattive di michele lombardelli in spazio leonardo a milano

Fino al 19 marzo, Spazio Leonardo a Milano presenta “Partiture sottrattive”, la mostra personale di Michele Lombardelli. L’artista cremonese esplora le relazioni tra arte visiva, installazione e sperimentazione musicale, offrendo un percorso di riflessione e ricerca. La mostra rappresenta un’occasione per apprezzare il suo approccio multidisciplinare e il suo contributo alla scena contemporanea.

Spazio Leonardo ospita fino al 19 marzo Partiture sottrattive, mostra personale di Michele Lombardelli, artista cremonese eclettico che si muove tra arte visiva, installazione e sperimentazione musicale.Tre campiture di colore — viola, arancio e verde — compongono il grande wall-painting che.

