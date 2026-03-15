RISULTATI | SAJ Grandeur Warped 2026 14.032026

Lo show “Grandeur Warped 2026” si è svolto sabato 29 a Cesate, in provincia di Milano. Durante l’evento, Katsuya Murashima ha sconfitto Antonio Castano in una delle sfide principali. La competizione ha attirato un pubblico locale e si è conclusa con questa vittoria nel match valido per la data del 14 marzo 2026.

I risultati dello Show andato in scena Sabato 29 a Cesate (MI): SAJ “Grandeur Warped 2026” Sabato 14 Marzo – Cesate (MI) Katsuya Murashima batte Antonio Castano. Super Strong Style 16 Tournament – Quarti Spike Trivet batte Mirko Mori e accede alle semifinali. Fatal 4 Way Match Merak batte Gabriel Grip, Nick Freddi e El Ghepardero Especial*. SAJ Combat Championship Goro (c) Vs Kouga e mantiene il Titolo. Nico Inverardi batte Joe Coffey. 3 Way Tag Team Match for SAJASCA Tag Team Championship Mike Bird & Crimi (c) battono L’Orda (Bjorn & RUST) e War Code (Adriano & Ema Corsi) e mantengono i Titoli. Triple Treat Match for SAJ Openweight Championship Lupo batte Sebastian De Witt (c) e El G e diventa Nuovo Campione!!!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: SAJ “Grandeur Warped 2026” 14.03.2026 Articoli correlati Squash a Jobber: Info & Card finale “SAJ Grandeur Warped 2026”Le Info e la Card finale di “SAJ Grandeur Warped 2026“, in programma Sabato 14 Marzo a Cesate (MI): SAJ “Grandeur Warped 2026”Sabato 14 Marzo –... Leggi anche: SAJ: L’ex NXT e NXT UK Joe Coffey debutterà a Grandeur in 14 Marzo Aggiornamenti e notizie su Grandeur Warped Discussioni sull' argomento SAJ Grandeur: Warped 2026 – Card dell’evento; Squash a Jobber: Info & Card finale SAJ Grandeur Warped 2026; Commenta SmackDown Live! 13 Marzo 2026; OVW: Brutto incidente per un arbitro durante i tapings. Tutti i match annunciati per #SAJ Grandeur: Warped, in programma per sabato 14 marzo a Cesate (MI)! #TSOW // #TSOS x.com