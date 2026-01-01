Il 14 marzo, Grandeur ospiterà l’esordio in Italia di Joe Coffey, ex NXT e NXT UK, un wrestler riconosciuto per la sua presenza e professionalità. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di wrestling, offrendo l’occasione di vedere dal vivo un atleta di livello internazionale. La serata promette di essere un momento significativo nel panorama wrestling italiano, con un nome di grande rilievo.

Nome importante sarà in SAJ il 14 Marzo. L’ex NXT e NXT UK, Joe Coffey debutterà in Italia questa primavera. Una storia particolare avvolge il wrestler scozzese. Quasi 10 anni fa avrebbe dovuto debuttare per la promotion lombarda ASCA ma il tryout con la WWE ha bloccato tutto. Adesso Joe ha l’occasione per riavvolgere il nastro con la federazione che ne ha preso le veci. Oplus16908288 La carriera di Coffey. Joe ha militato ha lungo in ICW, federazione scozzese e poi si è aggiunto al roster di NXT UK nel 2018 dove ha militato insieme ai suoi compagni del Gallus fino al 2022. Sempre dal 2022 ha lottato anche in America nel roster di NXT fino al suo licenziamento avvenuto nel 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SAJ: L’ex NXT e NXT UK Joe Coffey debutterà a Grandeur in 14 Marzo

Leggi anche: WWE: Nuova campionessa TNA ad NXT Gold Rush, è una ex NXT

Leggi anche: NXT 23.12.2025 Non a Raw, non a Sd, è a NXT che nuotano i veri squali