Donati | Festival dell’innovazione urbana già oltre 100 adesioni per i tavoli di confronto

Il Festival dell’Innovazione Urbana, alla sua seconda edizione, sta suscitando crescente interesse con oltre 100 adesioni ai tavoli di confronto. Lo dichiara Marco Donati, capogruppo di Scelgo Arezzo, esprimendo soddisfazione per la partecipazione e il coinvolgimento della comunità. L’evento rappresenta un momento importante di confronto e sviluppo per il futuro della città, favorendo idee e proposte condivise tra cittadini, istituzioni e professionisti.

Dichiarazione del capogruppo consiliare Marco Donati (Scelgo Arezzo). “Esprimo innanzitutto soddisfazione per il numero dei partecipanti già iscritti alla seconda edizione del festival dell’innovazione urbana. Sabato 24 gennaio a partire dalle 10, all’hotel Etrusco, scriviamo con i cittadini il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Festival dell’innovazione urbana: oltre cento adesioni per la seconda edizione, cresce il coinvolgimento dei cittadiniLa seconda edizione del Festival dell’innovazione urbana si apre con oltre cento adesioni, evidenziando un crescente coinvolgimento della comunità. Ora! al Festival dell’Innovazione UrbanaIl Festival dell’Innovazione Urbana torna ad Arezzo il 20 gennaio 2026 con la sua seconda edizione. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Verso le elezioni, Azione: Oltre il bipolarismo, il tempo per le scelte è quasi scaduto; Ora! al Festival dell’Innovazione Urbana. Arriva il Festival dell’innovazione urbana. La prima edizione alla Casa dell’EnergiaServizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che saranno al centro del 1° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma ... lanazione.it AI Festival 2026 a Milano: innovazione e opportunità nel campo dell'intelligenza artificialeL'AI Festival 2026 trasforma Milano in un centro di innovazione e confronto sull'intelligenza artificiale. notizie.it In occasione della festa di Sant’Antonio Abate sono stati donati alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Valmadrera euro 2.600,00 quale netto ricavato della tombolata natalizia dello scorso dicembre, grazie a tutti per aver contribuito!!! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.