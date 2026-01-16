Scuole aperte di pomeriggio | 10 adesioni a Cesena Corsi e attività | già 200 domande

A Cesena, si registra un crescente interesse per il progetto scuole aperte al pomeriggio, con 10 adesioni finora e oltre 200 domande per corsi e attività. L’iniziativa, avviata nel 2026 dall’amministrazione comunale, mira a offrire maggiori opportunità di apprendimento e coinvolgimento per studenti e famiglie, rappresentando una novità importante nel panorama educativo locale.

Cesena, 16 gennaio 2026 – In rampa di lancio l'atteso esperimento delle scuole comunali aperte al pomeriggio, la novità del 2026, su cui l'amministrazione comunale fa molto affidamento. Assessora alla scuola Elena Baredi, ci spiega cosa è il progetto 'Oltre la campanella'? "Un intervento innovativo scaturito dal tavolo strategico da me istituito attorno al quale siedono tutte le parti, dalle dirigenze scolastiche alle famiglie. Coinvolte sono dieci scuole primarie in cui, grazie alla collaborazione con cinque associazioni e le dirigenze scolastiche, siamo riusciti a offrire attività pomeridiane fino alle 18.

