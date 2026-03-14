Avellino violenta rissa tra famiglie Rom | grave un 49enne

A Avellino, una rissa tra due famiglie Rom è sfociata in violenza e ha causato il ferimento di un uomo di 49 anni. I coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati per le cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La situazione resta sotto controllo e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Non è cominciata al Moscati. È cominciata in strada, nel quartiere di San Tommaso, ad Avellino. Lì, nella notte del 13 marzo, una violenta rissa ha coinvolto alcune famiglie di etnia rom, lasciando a terra dei feriti. Un uomo di 49 anni si trova attualmente in codice rosso a causa di un grave trauma cranico, riportato molto probabilmente dopo essere stato colpito con una mazza da baseball. Quegli stessi feriti sono stati poi portati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati, in contrada Amoretta. E lì la violenza ha ripreso fiato. Il pronto soccorso non ha fermato nulla. Gli animi erano ancora accesi quando il gruppo è arrivato al Moscati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Avellino, violenta rissa tra famiglie Rom: grave un 49enne Articoli correlati Rissa tra famiglie nomadi anche in ospedale, grave un 49enneTempo di lettura: < 1 minutoUn 49enne è in gravi condizioni all’ospedale “Moscati” di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di... Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e pauraEpisodio di violenza a San Tommaso: il conflitto nasce tra famiglie rom, poi il caos al pronto soccorso. Una selezione di notizie su Avellino violenta rissa tra famiglie... Temi più discussi: Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e paura; Brasile, rissa da record in campo: 23 espulsioni; Rissa nella notte al Pronto Soccorso del Moscati: usato anche spray urticante; Rissa violenta al Moscati di Avellino, NurSind: Evitato il peggio grazie al personale sanitario. Maxi rissa tra famiglie rom ad Avellino, uomo in fin di vita dopo un colpo alla testaUna violenta rissa tra due famiglie di etnia rom ha sconvolto la tarda serata di ieri ad Avellino, lasciando a terra un uomo in condizioni gravissime. Il ... cronachedellacampania.it Rissa tra famiglie nomadi ad Avellino, grave un 49enneUn 49enne è in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di Contrada Quattrograna nella tarda serata di ieri tra due famiglie di etnia rom ... ansa.it “Per i meriti conseguiti nel corso della sua carriera militare”: con queste parole l'Associazione Nazionale Commissariato Militare ha premiato il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito. L'evento al Circolo della Sta - facebook.com facebook Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com