Una rissa tra due famiglie di etnia rom si è verificata ieri sera nei prefabbricati di Contrada Quattrograna, ad Avellino. Durante l’alterco, un uomo di 49 anni è rimasto ferito gravemente e trasportato all’ospedale “Moscati”. La vicenda si è svolta in un’area abitativa temporanea, coinvolgendo più persone e lasciando il personale sanitario a gestire le conseguenze dell’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 49enne è in gravi condizioni all’ospedale “Moscati” di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di Contrada Quattrograna nella tarda serata di ieri tra due famiglie di etnia rom. Coinvolte una ventina di persone di entrambi i nuclei familiari, tra cui molte donne, che occupano gli alloggi costruiti nel post terremoto. La rissa è continuata nei locali del pronto soccorso quando si è appreso del peggioramento delle condizioni dell’uomo, che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per un grave trauma cranico. Sarebbe stato colpito con una mazza da baseball da una persona che è stata individuata e sottoposta a fermo di polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rissa tra famiglie nomadi anche in ospedale, grave un 49enne

Articoli correlati

Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parenteQuattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una...

Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e pauraEpisodio di violenza a San Tommaso: il conflitto nasce tra famiglie rom, poi il caos al pronto soccorso.

Tutti gli aggiornamenti su Rissa tra famiglie nomadi anche in...

Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto dei coltelliPADOVA - Mattinata di panico lunedì 9 febbraio nel cuore di Mortise: il cortile delle case popolari di via Bajardi è stato trasformato in un ring a cielo aperto. Quella che sembrava una banale lite ... ilgazzettino.it

Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denuncePADOVA - Mattinata di panico lunedì 9 febbraio nel cuore di Mortise: il cortile delle case popolari di via Bajardi è stato trasformato in un ring a cielo aperto. Quella che sembrava una banale lite ... ilmessaggero.it