Rissa in un locale del Napoletano feriti un 19enne ed una 18enne

Nella serata di ieri, in un locale del Napoletano, si è scatenata una rissa che ha coinvolto diversi giovani. Durante l’alterco, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e portare i feriti in ospedale. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una rissa all’interno di un locale e poi il ferimento di un ragazzo di 19 anni e di una 18enne. E’ quanto è avvenuto la scorsa notte a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Il 19enne è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, la 18enne invece è stata ferita con un coltello. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso un locale in via dell’Aeronautica. Il ragazzo, di Mugnano del Cardinale (Avellino) è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa in un locale del Napoletano, feriti un 19enne ed una 18enne Articoli correlati Maxi rissa davanti a un locale, volano sedie e portacenere: 2 i feritiBondeno (Ferrara), 22 dicembre 2025 – Due feriti a terra, uno rimasto steso sul marciapiede di via XX Settembre di fronte al locale, l’altro... Sarno: rissa al locale, due feriti con arma da taglioSarno: violenza esplode in una notte di divertimento Due giovani finiscono in ospedale dopo una rissa con arma da taglio avvenuta nella notte tra... Rissa tra napoli e Lazio Contenuti utili per approfondire Rissa in un locale del Napoletano... Temi più discussi: Violenta rissa in un bar, locale devastato. Daspo 'Willy' per 12 clienti: non potranno 'uscire' la sera; Maxi-rissa in un bar di Valera Fratta: scattano 12 ‘daspo Willy’; Rissa nel parcheggio del locale, il Grind House riaperto dal Tar dopo la chiusura della Questura; Violenta rissa in un bar, locale devastato. Daspo 'Willy' per 12 clienti: non potranno 'uscire' la sera. Rissa in un locale del Napoletano, feriti un 19enne ed una 18enneUna rissa all'interno di un locale e poi il ferimento di un ragazzo di 19 anni e di una 18enne. E' quanto è avvenuto la scorsa notte a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. La dinamica è ancora ... ansa.it Non pagano il conto al ristorante: maxi rissa in strada: feriti due poliziottiAttimi di tensione ieri pomeriggio nei pressi di via Toledo, in pieno centro, per una rissa scoppiata in un ristorante durante la quale sono rimasti feriti anche due agenti della polizia locale ... napolitoday.it Rissa in discoteca a Pomigliano d'Arco Un ragazzo di 19 anni è stato picchiato con una bottiglia di vetro e colpito ripetutamente alla testa. Ferita anche una 18enne facebook Il referendum sulla giustizia non è l’occasione per una rissa tra partiti. È, invece, un’opportunità per i cittadini di costruire una giustizia più giusta, più chiara e più efficiente. Il sistema attuale ha prodotto troppe storture, inefficienze e ambiguità. Questa riforma no x.com