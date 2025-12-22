Maxi rissa davanti a un locale volano sedie e portacenere | 2 i feriti

Bondeno (Ferrara), 22 dicembre 2025 – Due feriti a terra, uno rimasto steso sul marciapiede di via XX Settembre di fronte al locale, l’altro all’interno del bar Cristal dove aveva tentato di rifugiarsi. È il bilancio di una rissa scoppiata l’altra sera tra una decina di uomini di origine straniera. I due feriti sono stati portati all’ospedale di Cona. Le loro condizioni non sono gravi. Erano circa le 22.30 di sabato sera quando, nell’area dell’acquedotto, otto uomini tra i trenta e quarant’anni sono passati dalle parole alle vie di fatto. Si sono scagliati gli uni contro gli altri prima a pugni, poi scaraventando sedie, tavoli e portacenere di metallo presi dal bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

