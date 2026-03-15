Rissa in discoteca a Pomigliano 19enne picchiato a bottigliate in testa è grave Ragazza pugnalata al gluteo

A Pomigliano, due ragazzi sono rimasti feriti durante una lite in discoteca: un 19enne è stato colpito alla testa con una bottiglia ed è in prognosi riservata, mentre una ragazza è stata pugnalata al gluteo. La lite si è verificata nel locale, coinvolgendo almeno due persone. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai feriti.

Due ragazzi feriti in una lite in discoteca. Un 19enne colpito alla testa con una bottiglia è in prognosi riservata. La 18enne è stata accoltellata alla natica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pomigliano d’Arco, 47enne colpito al gluteo da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagnaUn uomo di 47 anni è rimasto ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco a Pomigliano d’Arco (Napoli) la sera della vigilia di Natale. Litigano per una ragazza e scoppia la rissa: denunciato 19enne in possesso di un coltelloComo, 27 gennaio 2026 – La rissa, scatenata da una lite per una ragazza contesa, è scoppiata ieri pomeriggio 26 gennaio a Como nel quartiere... Tutti gli aggiornamenti su Rissa in discoteca a Pomigliano 19enne... Temi più discussi: Rissa fuori dalla discoteca, sabato sera infuocato; QUESTORE DISPONE PER DUE DISCOTECHE CHIUSURA EX ART. 100 TULPS PER GIORNI 30, RISPETTIVAMENTE SITE A PADOVA IN VIA CIAMICIAN E A VEGGIANO IN VIA FERMI. - Questura di Padova | Polizia di Stato; Maxi rissa in discoteca nella notte di Natale: ragazzo ferito alla testa; Giro di vite sulle discoteche: altre due chiusure. Rissa davanti alla discoteca. Niente sospensione della licenzaPALERMO – Niente sospensione della licenza. Il procedimento amministrativo si chiude con un ammonimento da parte del questore di Palermo. Daniela Spinnato, titolare della discoteca Zaya, in futuro ... livesicilia.it Rissa dopo notte in discoteca, sei arresti e una denunciaUna rissa iniziata davanti alla discoteca e poi proseguita su un autobus è finita con sei arresti e una denuncia. E' successo domenica mattina. La polizia ha arrestato quattro uomini (un 32enne ... ansa.it Rissa tra tifosi a Lamezia Terme, concluse indagini per nove persone. Per l'accusa gli scontri tra supporter della Vigor e del Sambiase erano premeditati. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/03/rissa-tra-tifosi-a-lamezia-terme-concluse-indagini-per-n facebook Il referendum sulla giustizia non è l’occasione per una rissa tra partiti. È, invece, un’opportunità per i cittadini di costruire una giustizia più giusta, più chiara e più efficiente. Il sistema attuale ha prodotto troppe storture, inefficienze e ambiguità. Questa riforma no x.com