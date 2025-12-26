Un uomo di 47 anni è rimasto ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco a Pomigliano d’Arco (Napoli) la sera della vigilia di Natale. Secondo quanto ricostruito, il 47enne stava passeggiando con la propria compagna in piazza Giovanni Leone, intorno alle 19.30, quando è stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro. Solo il giorno successivo, ieri 25 dicembre, l’uomo si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto dichiarato, ha avvertito subito dolore e bruciore, ma ha capito solo dopo qualche ora di aver bisogno di cure ospedaliere. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Leggi anche: Colpito da un proiettile vagante mentre passeggia con la fidanzata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pomigliano d’Arco, 47enne colpito al gluteo da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagna - Un uomo di 47 anni è rimasto ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco a Pomigliano d’Arco (Napoli) la sera della vigilia di Natale. open.online

47enne colpito da proiettile vagante il giorno di Natale - 30 il 47enne, mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco in piazza ... napolivillage.com