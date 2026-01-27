Una lite tra ragazzi per una ragazza è degenerata in una rissa a Como, nel quartiere Tavernola. L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze più gravi. Un giovane di 19 anni, trovato in possesso di un coltello, è stato denunciato. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nei quartieri cittadini.

Como, 27 gennaio 2026 – La rissa, scatenata da una lite per una ragazza contesa, è scoppiata ieri pomeriggio 26 gennaio a Como nel quartiere Tavernola ma è stata interrotta dall'arrivo di una pattuglia della Squadra Volante. Che ha anche sequestrato un coltello a un ragazzo tunisino di 19 anni, residente a Tremezzina, denunciandolo per porto illegale di armi. Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo L'intervento è avvenuto verso le 17 nel piazzale antistante un supermercato di Tavernola, dove era stata segnalata appunto una rissa tra due gruppi di giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Litigano per una ragazza e scoppia la rissa: denunciato 19enne in possesso di un coltello

Approfondimenti su Como Tavernola

Durante una rissa a Como, un 19enne tunisino è stato denunciato per porto illegale di armi.

Sabato pomeriggio al centro commerciale Fuentes di Piantedo si è verificata una rissa tra alcuni ragazzi italiani di seconda generazione, probabilmente legata a una disputa riguardante una giovane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Tavernola

Argomenti discussi: Litigano per un ragazzo: studentesse si picchiano alla fermata del bus; Due famiglie litigano per una proprietà in un villaggio di Malisheva; Forbidden Fruit, anticipazioni 17 gennaio: Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz; Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 21 gennaio | Video Mediaset.

Lo sfogo della ragazza: Ho fatto il possibile per non farli litigareÈ finita al centro di una tragedia e da giorni non riesce a darsi pace. Era a conoscenza dei rapporti sempre più tesi tra i due ragazzi e aveva anche cercato di mettere pace. Spiegando al suo fidanzat ... quotidiano.net

Litiga con la ragazza e chiama la polizia: denunciato per drogaAutogol di un 30enne fabrianese: gli agenti scoprono in casa dell’uomo l’hashish e polvere bianca. msn.com

Valeria Marini e la mamma litigano, imbarazzo in diretta tv..Altro... - facebook.com facebook