Rischio idrogeologico e Fiume Sarno | convegno al Senato con Bicchielli FI

Un convegno si è tenuto nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, con l’obiettivo di affrontare il rischio idrogeologico e le strategie di prevenzione. L’evento è stato presieduto dall’onorevole Pino Bicchielli e ha visto la partecipazione dei membri della Commissione parlamentare d’inchiesta. L’incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle problematiche legate al fiume Sarno.

Si è svolto, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, un convegno dedicato al rischio idrogeologico e alle politiche di prevenzione, presieduto dall’onorevole Pino Bicchielli e dai membri della Commissione parlamentare d’inchiesta. Ai lavori hanno partecipato importanti autorità politiche e rappresentanti delle principali istituzioni impegnate nella tutela del territorio, tra cui il Capo della Protezione Civile, ISPRA, l’Autorità di Bacino, le Forze dell’Ordine e numerosi enti tecnici. Nel corso dell’incontro sono state ascoltate anche le istanze provenienti dai territori più a rischio. Tra i partecipanti era presente il consigliere comunale e presidente della Commissione Sicurezza di San Marzano sul Sarno, Ciullo, che ha portato all’attenzione del tavolo istituzionale la delicata situazione del fiume Sarno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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