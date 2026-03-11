Rischio idrogeologico Bicchielli FI | In Campania più annunci che interventi

In Campania, si discuterà presto di rischio idrogeologico con la creazione di un tavolo permanente dedicato al fiume Sarno e al Rio Sguazzatorio. L’iniziativa coinvolge la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, la Regione e i Comuni interessati, mentre il deputato di Forza Italia ha commentato che ci sono più annunci che interventi concreti.

“Sarà presto costituito un tavolo permanente per il fiume Sarno e il Rio Sguazzatorio che coinvolgerà la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sul rischio sismico, la Regione Campania e i Comuni interessati”.Lo ha detto il presidente della Commissione, il deputato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rischio idrogeologico: Bicchielli, educare giovani a cultura gestione emergenzaPolitica investa su prevenzione e pianificazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - 'L'audizione del geologo Mario Tozzi ha offerto spunti di grande rilievo sul tema del rischio idrogeologico. borsaitaliana.it

Dissesto idrogeologico e sismico in Italia, 'il 94,5% dei Comuni è esposto'Il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico conferma che l'Italia è fragile: secondo i dati Ispra 2024-2025 il 94,5% dei Comuni è esposto a rischio frane ... ansa.it

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano svolge l'audizione di Claudia Pecoraro - @Reg_Campania. Segui la diretta: bit.ly/Sismico100326 #OpenCamerAa x.com

#weathersicily | #MeteoSicilia: avviso rischio idrogeologico per #martedi 10 #marzo 2026 emanato dalla Protezione Civile Maggiori info - facebook.com facebook