Fiume Sarno Bicchielli FI | Resoconti audizioni sindaci inviate in Procura

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha deciso di inviare i resoconti delle audizioni dei sindaci in Procura. La seduta si è tenuta lo scorso 16 dicembre, dopo le testimonianze sui recenti allagamenti del fiume Sarno e dei suoi affluenti. La decisione arriva mentre le comunità locali continuano a chiedere risposte sulle cause delle esondazioni e sui possibili interventi.

"Dalle audizioni dei sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, svolte lo scorso dicembre, sono emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale. Per questa ragione ho ritenuto doveroso proporre l'invio dei resoconti stenografici alla magistratura, affinché possa svolgere ogni valutazione del caso - ha aggiunto Bicchielli - In particolare la competenza è individuata nella Procura della Repubblica di Napoli per quanto concerne eventuali condotte omissive riconducibili alla Regione Campania, e nella Procura di Nocera Inferiore per le questioni connesse all'inquinamento".

