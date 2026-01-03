Al palasport di Castelfidardo il Memorial Mirco Soprani quadrangolare di volley e solidarietà

Al palasport di Castelfidardo si svolge il Memorial

CASTELFIDARDO – Quattro squadre femminili, due giorni di sport, condivisione ed energia positiva. Come nel suo spirito e come avrebbe voluto lui, che alla pallavolo e ai giovani ha dedicato una fetta importante della sua vita e del suo appassionato impegno come dirigente, arbitro e delegato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Castelfidardo, l’addio a Mirco Soprani tra la sua gente: «Continuerai ad essere un faro» - CASTELFIDARDO Negozi chiusi, uffici serrati, sulle vetrine un messaggio corale: «Il nostro abbraccio per la tua grande generosità. corriereadriatico.it

Castelfidardo, morte dell'ex sindaco Mirco Soprani: è lutto cittadino - Castelfidardo (Ancona), 7 aprile 2025 – Interpretando il sentimento collettivo e il diffuso cordoglio, l’Amministrazione Comunale di Castelfidardo ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle ... ilrestodelcarlino.it

Malore fatale in casa, muore Mirco Soprani: l'ex sindaco di Castelfidardo stroncato da un infarto - CASTELFIDARDO – Lutto a Castelfidardo per l'improvvisa morte dell'ex sindaco Mirco Soprani. corriereadriatico.it

L'arrivo al palasport di Castelfidardo, per la sfida contro la Sifer, delle ragazze della RSV BS Group Green Motors Refrigeranti - facebook.com facebook