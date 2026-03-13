Al parco di via Istria sono stati completati i lavori di restyling, che hanno portato all'apertura di un'area fitness e di un campo da basket. Le strutture sono ora a disposizione dei cittadini per praticare sport all'aperto, mantenendo uno spazio dedicato alle attività sportive nei giardinetti. L'intervento riguarda l'installazione di attrezzature e di un campo per il gioco con canestri.

Fine del restyling al parco di via Istria, area fitness e campo da basket "per uno sport senza età". Nuovo spazio riqualificato a Vimercate, questa volta a servizio del quartiere Nord, prosegue la marcia dell’amministrazione per invogliare tutti ad abbandonare il divano e a dedicarsi all’attività fisica. È nato così l’investimento che si inserisce in un programma più ampio di manutenzione straordinaria del verde in città. L’esigenza di intervenire è nata dalla necessità "di ritornare a standard di sicurezza e decoro, restituendo ai residenti un luogo accogliente, curato e pienamente fruibile", spiega il Comune. Fulcro del progetto, la nuova palestra all’aperto "pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio ed eterogeneo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sport per tutti: fitness e campo da basket ai giardinetti

