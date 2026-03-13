Vimercate | parco fitness e basket per tutti zero costi

Nel quartiere Nord di Vimercate è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato allo sport, con un'area fitness e un campo da basket accessibili a tutti. L'apertura di queste strutture nel parco di via Istria mira a offrire un'opportunità gratuita per praticare attività fisica e sport, coinvolgendo residenti di tutte le età. La realizzazione di queste strutture rappresenta un intervento diretto sul territorio per promuovere uno stile di vita attivo.

Il quartiere Nord di Vimercate ha appena ricevuto una nuova arma contro la sedentarietà, con l’apertura definitiva dell’area fitness e del campo da basket nel parco di via Istria. Questa riqualificazione non è un atto isolato ma il tassello finale di un programma più vasto per la manutenzione straordinaria del verde urbano. L’intervento mira a restituire ai residenti uno spazio sicuro, curato e accessibile a tutte le età, trasformando il divano domestico in una palestra all’aperto che favorisce il movimento senza costi d’iscrizione. L’assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio, ha sottolineato come questo luogo sia stato progettato per rispondere a bisogni nuovi rispetto agli spazi esistenti in città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

