L’Oasi ripulita | Senza i volontari sarebbe soltanto una discarica

L’Oasi La Sorgiva di Rozzano, gestita dall’associazione Ape Natura, rappresenta un esempio di tutela ambientale e di impegno volontario. La sua recente riqualificazione, resa possibile grazie al contributo dei volontari, evidenzia quanto sia fondamentale il coinvolgimento della comunità per preservare gli spazi naturali. Senza il loro impegno, questo luogo rischierebbe di trasformarsi in una discarica, sottolineando l’importanza di un ruolo attivo nella tutela del nostro pianeta.

"Quanta strada deve fare l’umanità per comprendere che di pianeta ne ha uno solo?". È uno sfogo amaro e sincero quello di Catia Acquaviva, presidente dell’associazione Ape Natura, che da anni gestisce e tutela l’ Oasi La Sorgiva di Rozzano. In questi giorni i volontari sono stati impegnati in un nuovo intervento di pulizia, reso necessario dall’ennesimo atto di inciviltà che ha deturpato un’area naturale di grande valore. "In soli sei volontari abbiamo raccolto davvero tantissimo – racconta Acquaviva – ed è spiacevole constatare che, se non fossimo presenti a vigilare come facciamo ormai da due anni, i confini dell’oasi e l’area stessa tornerebbero rapidamente a essere una discarica a cielo aperto, molto più di quanto lo sia ora". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

