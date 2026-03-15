Riparte il corso di speleologia dello Speleo club Chieti

Aperte le iscrizioni al 38° corso di primo livello. Si comincia il 7 aprile Lo Speleo club Chieti "Alessio Carulli" Aps-Ets organizza il suo 38° corso di speleologia di 1° livello nell'ambito delle attività dell'associazione, corso riconosciuto dalla società speleologica Italiana. Il corso è riservato a un numero limitato di iscritti per garantire agli stessi le maggiori garanzie di sicurezza durante le escursioni in grotta. Per gli allievi sarà un viaggio attraverso le bellezze del mondo sotterraneo pieno di avventura e con le dovute conoscenze teoriche e tecniche che saranno illustrate durante le lezioni. Il corso, della durata... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Giuntoli riparte dall’Arabia? Un club ha deciso di puntare forte sull’ex Juve. Contatti in corso. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Giuntoli pronto a ripartire dall’Arabia? L’Al-Nassr lo ha messo nel mirino.

Nel carcere di Chieti un corso di scrittura creativa promosso da "Chieti città che legge": la cultura come motore di rinascitaSi tratta di un progetto formativo rivolto ai detenuti adulti interessati a scoprire la scrittura come strumento di espressione, riflessione e...

Una selezione di notizie su Riparte il corso di speleologia dello...

Temi più discussi: Riparte il corso La scelta di essere coppia; Orto insieme. Auser Ravenna: riparte il corso Il bello di coltivare la vita; La challenge della sostenibilità riparte dall’Università di Siena; Grosseto - Riparte la campagna di monitoraggio sul fiume Ombrone con gli studenti.

Riparte all’Idi il corso di laurea triennale in Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma Tor VergataIeri l’inaugurazione dell’anno accademico 2023 – 2024, nel giorno in cui ricorreva il 20° anniversario della beatificazione di Padre Luigi Monti, infermiere, fondatore dei religiosi che hanno dato ... quotidianosanita.it

Bergamo, riparte il corso gratuito di difesa personale per donne - VideoPrenderà il via il 1° ottobre 2025 la nuova edizione del Corso di difesa personale per donne, totalmente gratuito e della durata di un anno. Un progetto promosso dal Comune di Bergamo che, dopo il ... ecodibergamo.it

Cambio volante e si riparte! Melangela sto arrivandooooo! facebook

#Bologna porta d’Europa: si riparte dagli ottavi #Gasperini compatta la squadra per ripartire dopo gli errori @DanieleLoMonaco #ASRoma #BolognaRoma #UEL x.com