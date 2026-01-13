Giuntoli riparte dall’Arabia? Un club ha deciso di puntare forte sull’ex Juve Contatti in corso Le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Nassr avrebbe avviato trattative con Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus, con l’obiettivo di rafforzare il proprio staff. La società araba sembra interessata a puntare su un professionista di esperienza, e i contatti sono attualmente in corso. Restano da valutare le eventuali modalità e tempistiche di un possibile trasferimento, che potrebbe rappresentare una nuova tappa nella carriera dell’ex dirigente bianconero.

Il calciomercato internazionale non si muove soltanto attraverso i piedi dei grandi campioni, ma anche grazie alla visione dei dirigenti che costruiscono le squadre. In questo scenario, il nome di Cristiano Giuntoli è diventato il centro di una clamorosa indiscrezione che lo vedrebbe lontano dall'Europa. Dopo la conclusione del suo ciclo in Serie A, per l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus si starebbero spalancando le porte della ricchissima Saudi Pro League.

