Basket per la Dole è una domenica perfetta | agganciata la vetta della classifica e pass per la Coppa Italia

La Dole Rimini vive una domenica positiva, consolidando la posizione in classifica e ottenendo il pass per la Coppa Italia. Nonostante l’assenza contemporanea dei due americani Robinson e Ogden, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, affrontando con successo una delle sfide più impegnative del calendario. Una giornata che testimonia il buon stato di forma e la crescita del team in vista delle prossime competizioni.

Basket A2, Dole: Mark Ogden infortunato, stop di due mesi - Il lungo si è procurato una frattura al secondo metatarso del piede sinistro. altarimini.it

Basket serie A2, la Dole perde Ogden per due mesi - Il comunicato della società riminese: «Dole Basket Rimini comunica che l’atleta Mark ... corriereromagna.it

Primo quarto: Dole Basket Rimini - Pistoia Basket 2000 25-20 facebook

