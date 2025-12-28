Basket per la Dole è una domenica perfetta | agganciata la vetta della classifica e pass per la Coppa Italia
La Dole Rimini vive una domenica positiva, consolidando la posizione in classifica e ottenendo il pass per la Coppa Italia. Nonostante l’assenza contemporanea dei due americani Robinson e Ogden, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, affrontando con successo una delle sfide più impegnative del calendario. Una giornata che testimonia il buon stato di forma e la crescita del team in vista delle prossime competizioni.
Una Dole Rimini irresistibile confeziona la domenica perfetta. E lo fa in quella che doveva essere la partita più complicata, complice l'assenza in contemporanea dei due americani Robinson e Ogden. I biancorossi guidati dalla sapienza di coach Sandro Dell'Agnello fanno scudo e si trasformano in.
