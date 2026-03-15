I vertici arbitrali hanno giudicato erroneo il rigore non concesso su Frattesi durante la partita. Secondo le loro valutazioni, Manganiello e il VAR hanno commesso un errore nell’interpretazione del contatto tra Scalvini e Frattesi, ritenuto da alcuni come fallo netto. La decisione di non assegnare il penalty ha suscitato discussioni e polemiche tra commentatori e tifosi.

L’1-1 passi anche, il rigore non dato no. Dopo Inter-Atalanta la polemica continua a divampare e la “rilettura” é presto fatta: secondo i vertici arbitrali é stato legittimo lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries così come é stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di Scalvini a Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty mentre ieri, erroneamente, no. Manganiello sotto accusa più di Gariglio (Var) in occasione del contatto in area atalantina: era l’arbitro di Pinerolo che doveva valutare nella giusta misura quel colpo in ritardo sull’interista. Al 36’ della ripresa, Dumfries in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ok l'1-1, ma su Frattesi era rigore: per i vertici arbitrali Manganiello ha sbagliato, e anche il Var...

Articoli correlati

Leggi anche: Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto»

Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var: «Il rigore non c’era. Il Var si fa attirare da questo dettaglio, ma non è assolutamente fallo»di Redazione JuventusNews24Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var analizza il contatto in area fra i due confermando l’errore commesso dal...

Una raccolta di contenuti su Ok l'1 1 ma su Frattesi era rigore per...

Temi più discussi: L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali, poi annuncia il silenzio stampa: a San Siro finisce 1-1; Capuano: Inter, mancata vittoria dipende da scelte di Manganiello. Su Frattesi rigore netto; Palladino: Risposta importante della squadra. Proteste Inter? Gli esperti hanno detto che è tutto ok; Marelli: Gol Atalanta, non c’è fallo su Dumfries. Ok Manganiello. E sul rigore….

Ok l'1-1, ma su Frattesi era rigore: per i vertici arbitrali Manganiello ha sbagliato, e anche il VarSotto accusa l'interpretazione del contatto Scalvini-Frattesi da parte del fischietto di inerolo, ma anche il mancato intervento di Gariglio. Per ora è prevista solo la turnazione, e dopo la ... msn.com

Inter, l'Aia dà ragione a Frattesi sul rigore: Marotta ha parlato con l'arbitro, la paura del club e le polemiche sul webContestata anche la scelta di mandare al Var Gariglio che non è tra i top, i sospetti dei nerazzurri legati al caso Bastoni, sui social i tifosi si spaccano ... sport.virgilio.it

#Inter, confronto "garbato" con la squadra arbitrale: "Due casi precedenti e analoghi a Scalvini-Frattesi hanno penalizzato i nerazzurri" x.com

RIGORE SU FRATTESI Stramaccioni: "Scalvini cerca di liberare la palla e chiaramente calcia Frattesi". Giaccherini: "È un rigore su Frattesi; anticipa chiaramente il difensore". Ciro Ferrara: "Chi arriva per primo alla palla ha ragione. E Frattesi arriva chiaram facebook