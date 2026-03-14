Moviola Inter Atalanta | la direzione di Manganiello non convince! Quanti dubbi sul rigore E Frattesi…

Durante la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, la direzione di Manganiello ha suscitato molte critiche a causa di alcune decisioni, tra cui un rigore che ha generato dubbi. La gara si è conclusa con un punteggio di 1-1, e in particolare si è parlato molto dell’operato dell’arbitro e di alcune azioni contro Frattesi. La moviola ha evidenziato diverse situazioni contestate.

di Alberto Petrosilli Moviola Inter Atalanta: tantissimi dubbi nella gara di San Siro pareggiata 1-1 dai nerazzurri. Contatto su Frattesi sospetto. L’anticipo della 29ª giornata tra Inter e Atalanta, diretto dall’arbitro Manganiello, è stato caratterizzato da una gestione fluida ma un finale estremamente incandescente. Nonostante la correttezza generale (solo 11 falli nerazzurri e 5 orobici), gli episodi chiave hanno scatenato le furiose proteste di Cristian Chivu, espulso nel momento decisivo del match. Moviola Inter Atalanta: rosso a Chivu e dubbi sul pari di Krstovic. Manganiello finisce nel mirino di San Siro. Il primo tempo è scivolato via senza grandi criticità, con un unico minuto di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Atalanta: la direzione di Manganiello non convince! Quanti dubbi sul rigore. E Frattesi… Articoli correlati Moviola Lecce Inter: il VAR cancella la perla di Dimarco, gli episodi dubbi del match sotto la direzione di ManganielloMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello. Cosa è successo a San Siro!Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. ATALANTA-INTER 0-1 | HIGHLIGHTS | 17ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Contenuti utili per approfondire Moviola Inter Atalanta Temi più discussi: Arbitri, ancora polemiche: Inter-Atalanta a Manganiello dopo il flop in Genoa-Roma. La decisione su Doveri; Pressing: La moviola di Milan-Inter: il giallo sul gol dei nerazzurri Video; Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?; Lazio-Atalanta, moviola: Ci stiamo giocando la vita, la protesta di Cataldi con l’arbitro. La verità sul gol annullato. Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 La moviola di Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match della 29ª giornata di Serie A 2025/26. Diri ... calcionews24.com Inter-Atalanta, moviola: rabbia Chivu, gol dubbio della Dea e rigore negato, espulso il tecnicoLa prova dell’arbitro di Pinerolo Manganiello al Meazza nel primo anticipo della 29esima giornata di serie A Inter-Atalanta analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com 14.3.2026 Warm-up #InterAtalanta Piove... - facebook.com facebook