Referendum giustizia sala gremita a San Nicolò per le ragioni del Sì

Al Centro Culturale di San Nicolò si è svolta una partecipata serata di approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, promossa dal centrodestra unito Lunedì 2 marzo, al Centro Culturale di San Nicolò, si è svolta una partecipata serata di approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, promossa dal centrodestra unito. A moderare gli interventi è stata il sindaco di Rottofreno Paola Galvani, che ha aperto l'incontro con un saluto istituzionale e un forte richiamo al valore del voto: il sindaco ha ricordato che si tratta di un referendum confermativo...