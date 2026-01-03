Bufera Solomon alla Fiorentina assessore Madau | Minacce di morte ma nessun passo indietro Non è il benvenuto a Firenze

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina, si sono susseguite reazioni e polemiche. Jacopo Madau, assessore di Sesto Fiorentino, ha commentato la situazione, sottolineando le minacce di morte ricevute e la sua ferma posizione contro l’ingresso dell’attaccante israeliano nel club viola. La vicenda ha acceso un dibattito sulla tolleranza e la sicurezza nel mondo dello sport e della politica locale.

FIRENZE – E' bufera dopo le parole di Jacopo Madau, assessore Comune Sesto Fiorentino, sindaca Claudia Pecchioli dopo sindaco Lorenzo Falchi eletto in Consiglio regionale, per l'arrivo dell'israeliano Manor Solomon alla Fiorentina. "Non sei il benvenuto a Firenze", è stato chiaro Madau, segretario provinciale Sinistra Italiana. "C hi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". " Non un passo indietro", sottolinea Madau il giorno dopo, con post sabato 3 gennaio: "Nonostante minacce e attacchi vergognosi nemmeno mezzo passo indietro", denunciando "messaggi estremamente offensivi e pure qualche minaccia di morte rivolta a me e alla mia famiglia".

