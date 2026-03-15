Rifiuti allo Scoglio della Regina dopo la mareggiata arriva Mr Green e ripulisce la spiaggia | Non mi stancherò mai di aiutare

Dopo la mareggiata, rifiuti di vario tipo sono stati trovati sulla spiaggia dello Scoglio della Regina. Un volontario, noto come Mr Green, ha deciso di intervenire e ha raccolto quasi 9 chili di spazzatura. Lui stesso ha dichiarato di non voler mollare e di continuare a contribuire alla pulizia della spiaggia. La sua azione si inserisce in un gesto di attenzione verso l’ambiente.

Una sfida silenziosa contro la plastica e quasi 9 chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina. Protagonista, come sempre, Francesco Stefanini, alias Mr Green, l'attivista ambientalista livornese che, nel pomeriggio di sabato 14 marzo, ha nuovamente sentito il "bisogno di fare qualcosa di utile per il mare". Munito di guanti e sacchi, Mr Green è così tornato in uno dei luoghi che, dopo ogni mareggiata, paga il prezzo più alto dell’inquinamento. "Il mare restituisce sempre la stessa, amara scena - dice Stefanini -: plastica trascinata dalle onde, rifiuti incastrati tra gli scogli, bottiglie accartocciate e abbandonate. A volte arrivano dal mare, altre volte vengono lasciate con troppa leggerezza da chi passa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Rifiuti abbandonati in via Mogadiscio, arriva Mr Green: "Obiettivo ripulire l'area in un mese"Non si è preoccupato della giornata nuvolosa e con la determinazione di sempre che non conosce meteo e avversità, Mr. Una domenica green: spiaggia liberata da 800 grammi di rifiuti tra mozziconi di sigaretta e bottiglieFuturo Verde rinnova l’invito alla cittadinanza “a partecipare alle prossime iniziative, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro più... Una raccolta di contenuti su Scoglio della Regina Discussioni sull' argomento Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen; Collesalvetti, amianto e i rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno: denunciata la titolare di un'azienda agricola; Agli Hangar Creativi di Livorno l'evento finale del progetto Mobilità Sicura; Movida in via Cambini, i commercianti: Regole rispettate e deflusso controllato. Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreenUn sacco pieno di plastica, bottiglie e rifiuti trascinati dal mare. È il risultato dell’ultima iniziativa di MrGreen, che nel pomeriggio è tornato a ripulire uno dei tratti più suggestivi della costa ... livornopress.it Quasi nove chili di rifiuti raccolti allo Scoglio della Regina: la nuova azione di MrGreen #livorno #ambiente #mrgreen facebook