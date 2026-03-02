Rifiuti abbandonati in via Mogadiscio arriva Mr Green | Obiettivo ripulire l' area in un mese

Rifiuti abbandonati in via Mogadiscio, un volontario chiamato Mr Green interviene per ripulire l’area. Nonostante la giornata nuvolosa, si impegna con l’obiettivo di completare i lavori entro un mese. La sua presenza si inserisce in un’azione concreta di bonifica, senza coinvolgimenti ufficiali o promesse pubbliche. Il suo intervento mira a restituire decoro a un quartiere in difficoltà.

Non si è preoccupato della giornata nuvolosa e con la determinazione di sempre che non conosce meteo e avversità, Mr. Green è tornato in azione in via Mogadiscio. Una missione dettata dal profondo senso civico e dal rispetto per l'ambienta che, con pazienza, lo hanno spinto a ripulire l’area del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio: sigilli all'area diventata come una discarica abusiva

