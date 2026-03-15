Il 12 aprile alle 17:30, il Centro Commerciale Perseo a Rieti ospiterà un evento con LDA e Aka7even, due artisti molto noti del panorama pop italiano. L’iniziativa prevede un incontro tra i due cantanti e i loro fan, che potranno avvicinarsi e condividere un momento di musica dal vivo. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio presso il centro commerciale della città.

Sabato 12 aprile alle ore 17:30, il Centro Commerciale Perseo diventerà il palcoscenico di un incontro diretto tra i fan e due delle voci più promettenti della scena pop italiana. LDA e Aka7even saranno presenti per autografare le copie del nuovo album Poesie Clandestine e scattare foto ricordo con il pubblico. Questa iniziativa, prevista a Rieti, rappresenta una rara opportunità per conoscere da vicino artisti molto amati dal pubblico più giovane. Un appuntamento che ridisegna la mappa culturale reatina. L’evento non è semplicemente una firma di autografi, ma si configura come un pomeriggio dedicato interamente alla musica e al contatto umano tra creativi e sostenitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: LDA e Aka7even al Perseo il 12 aprile

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