Sabato 11 aprile 2026, due artisti italiani, LDA e Aka7even, saranno presenti alle Befane di Rimini per un firmacopie esclusivo. L’evento prevede incontri con i fan e la possibilità di ottenere autografi. La partecipazione è prevista per quella giornata, con l’affluenza che si aspetta numerosa. L’appuntamento si svolgerà in una location della città, dove i due cantanti saranno disponibili per alcune ore.

LDA e Aka7even sbarcano alle Befane di Rimini: firmacopie esclusivo sabato 11 aprile 2026. Ebbene sì, a partire dalle ore 17 di sabato 1104 (manca poco più di un mese, countdown già scattato.) il Centro Commerciale Le Befane di Rimini ospiterà uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera. Stiamo parlando dell’interessantissimo incontro con LDA e Aka7even, protagonisti del nuovo album “Poesie clandestine”. I due artisti incontreranno i fan, firmeranno le copie del disco. E nel contempo concederanno foto sul palco allestito per l’occasione. Un evento che promette di richiamare pubblico da tutta la splendida Riviera Romagnola e che segna una tappa importante nella promozione del loro nuovo progetto discografico. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Aka7even e LDA alle Befane Rimini: attesa per sabato 11 aprile

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