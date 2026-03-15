Riconosciuto il tempo di vestizione per gli autisti di ambulanza | conciliazione davanti al tribunale

Due autisti di ambulanza hanno raggiunto un accordo davanti al tribunale del lavoro di Vasto con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, riguardo al tempo dedicato alle operazioni di vestizione e svestizione. La causa, promossa dai due dipendenti e difesi dall’avvocato Luca Damiano, si è conclusa con una conciliazione, senza ulteriori dettagli sui termini dell’intesa. La vicenda riguarda il riconoscimento di questa specifica fase lavorativa.

La causa era promossa da due autisti di ambulanza contro la Asl Lanciano-Vasto-Chieti per il pagamento del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale “Con l’accordo raggiunto in udienza - spiega ancora l'avvocato Damiano - l’azienda sanitaria ha accettato di corrispondere ai lavoratori somme a titolo transattivo, chiudendo così la controversia. Il caso assume un rilievo che va oltre la singola vertenza. Il riconoscimento riguarda infatti figure professionali che, pur non svolgendo attività sanitaria diretta sul paziente, operano in uniforme e svolgono un servizio pubblico fondamentale, come gli autisti di ambulanza”.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Sentenza storica ad Avellino: riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro per gli operatori ospedalieriUn risultato di grande rilievo per numerosi addetti sanitari che hanno promosso l’azione legale, assistiti dall’Avv. Tempo di vestizione riconosciuto, Coniglio: "Risarcimento a 38 infermieri del Policlinico-San Marco di Catania”La decisione, emessa in secondo grado, stabilisce che l’azienda ospedaliera universitaria dovrà corrispondere agli infermieri coinvolti le spettanze... Tutti gli aggiornamenti su Riconosciuto il tempo di vestizione per... Discussioni sull' argomento Incentivi all'occupazione - Bonus assunzionali di stabilizzazione del Lavoro: dal 24 e 25 marzo domande di aiuto telematiche; Autisti di ambulanza, riconosciuto il tempo di vestizione; TFS, la battaglia di ASPMI continua: riconosciuto il problema ma i pagamenti restano rinviati; Dottorato di ricerca e lavoro: i dati Istat rivelano un'occupazione quasi totale ma con un dottore su tre a tempo determinato e uno su dieci che sceglie di lavorare all'estero. Abruzzo. Riconosciuto il tempo di vestizione-svestizione divisa. La Corte di Appello de L’Aquila respinge il ricorso della Asl PescaraSettanta infermieri seguiti in causa dall’avvocato di Nursind hanno vinto in giudizio. L’Asl che si è vista respingere il ricorso dovrà, con questa sentenza, pagare circa cento mila euro. Il ... quotidianosanita.it Le guardie zoofile di “Stop Animal Grimes”: “Maltrattamento non riconosciuto dalle Istituzioni. Chiediamo un incontro con la Procura” facebook Pianigiani esalta il lavoro di Allegri: "È riconosciuto da tutti come straordinario, e con buona ragione" x.com