Sentenza storica ad Avellino | riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro per gli operatori ospedalieri

Il Tribunale di Avellino ha stabilito che il tempo dedicato agli operatori sanitari per vestirsi e svestirsi in ospedale deve essere considerato come ora di lavoro. La sentenza arriva dopo una lunga battaglia legale e rappresenta una vittoria importante per gli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Avellino. Ora, i dipendenti potranno chiedere il pagamento anche per quei minuti passati prima e dopo il turno, che fino a oggi non erano stati riconosciuti come tempo lavorativo.

Un risultato di grande rilievo per numerosi addetti sanitari che hanno promosso l'azione legale, assistiti dall'Avv. Augusto Guerriero, grazie alla tenacia del Segretario Aziendale della FIALS Demetrio Pisacreta, e con il sostegno del Segretario Provinciale Giovanni Russo FIALS di Avellino. L'Avv. Augusto Guerriero ha espresso soddisfazione per l'esito della causa, sottolineando come la pronuncia del Tribunale di Avellino confermi l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori del comparto sanitario. La decisione segna un passaggio importante nella valorizzazione del lavoro e potrà avere effetti positivi anche per ulteriori contenziosi analoghi.

